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Havza'da 'Gelecek Sizsiniz' çocuk oyunu sahnelendi

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Havza Belediye Kültür Merkezi'nde dostluk, yardımlaşma, dayanışma, çevre bilinci ve küresel ısınma gibi konuları işleyen 'Gelecek Sizsiniz' çocuk oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Oyun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Havza'da, "Gelecek Sizsiniz" çocuk oyunu sahnelendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, çevre bilinci ve küresel ısınma farkındalığı gibi konularının çizgi film karakterleriyle işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Cactus Prodüksiyon tarafından sahneye konulan oyun öncesi çocuklar tiyatro çalışanları ile dans ederek eğlenirken oyunun sonunda çocuklar, çizgi film kahramanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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