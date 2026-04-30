Havza'da Festival Kutlama Komitesi toplantısı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesinin toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 107. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 31'incisi düzenlenecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali Komite üyeleri, Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında toplandı.

Ayvat, festival takviminin şekillenmeye başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçemize teşriflerinin 107. yıl dönümünü en iyi şekilde kutlamak adına çalışmalarımız gerekli hassasiyet ile devam ediyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenecek festivalimizin takvimi ve festival etkinlikleri şekillenmekte. Ayrıca Milli Mücadele'nin ilk belgesi olan Havza Genelgesi'nin 107. yıl dönümü de gerekli hassasiyette kutlanacak." dedi.

İkiz ise festivalin en güzel şekilde kutlanması için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan ve bu yıl 31'incisini düzenleyeceğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'miz için görevlendirmeler ve hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Toplantıda alt komitelerin tespiti, festival takvimi, etkinlikler ve festival görselleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
