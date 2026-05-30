Havza'da Erikbelen Hacı Nazım Efendi Camisi açılışı yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 2021'de yapımına başlanan Erikbelen Hacı Nazım Efendi Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. 750 kişi kapasiteli cami, 12 milyon liraya mal oldu.

Erikbelen Mahallesi'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mahalle muhtarı Arif Erol, caminin 2 bin metrekarelik arsa üzerinde yapıldığını, 450 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, "750 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Camimiz yaklaşık 12 milyon liraya mal oldu. Böyle eserler kolay meydana gelmiyor. Emeği geçenlere ve yardımda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için düzenlendiğimiz afat kurbanı etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise emeği geçen ve cami inşaatına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra cami, dualarla ibadete açıldı ve ilk namaz kılındı.

Kılınan namazın ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Caminin açılışı ve afet kurbanı etkinliğine AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
