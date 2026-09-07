Havza’da eğitim için işbirliği toplantısı düzenlendi

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde 2026 – 2027 eğitim öğretim yılı öncesi çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik işbirliği toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından imzalanarak hayata geçirilen çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik iş birliği protokolü ve ilçe yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlığında Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda protokol kapsamında yürütülen çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, eğitim ve güvenlik çalışmalarında birimler arası işbirliği, koordinasyonun sağlanması ve daha nitelikli hale getirilmesi ile ilçe genelindeki okullarda öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca okul çevresindeki güvenlik kameraları, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolünün sağlanmasına yönelik konuları ele alındı.

Kaymakam Samet Serin, tüm gayretlerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise 2026 – 2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokulda bin 947, ortaokulda bin 592, lisede bin 684 ile açık ortaokul ve açık lisede ise 238 toplam 5 bin 461 öğrencinin eğitim alacağını belirtti.

Toplantıya Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve ilgili birim amirleri de katıldılar.

Kaynak: AA