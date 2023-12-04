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Havza'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, özel öğrencilerle bir araya gelerek Dünya Engelliler Günü'nü kutladılar.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kahvaltı programında özel öğrencilerle bir araya geldi.

Havza Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen programda Ayvat ile Özdemir programa katılan özel öğrenciler ile tek tek ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ayvat, her zaman özel çocukların yanlarında olduklarını ifade ederek, "Özel çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Bu çocuklarımızın hayata hazırlanması için gereken ne varsa yapmaktayız ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaktan geri durmayız." dedi.

Özdemir ise "Havza Belediyesi olarak engellilerimizin ihtiyaçları her zaman bizler için öncelikli. Özellikle özel çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onların hayata tutunması konusunda gayret gösteren Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi gibi kurumlarımız söz konusu olduğunda daha hassas davranmaktayız." diye konuştu.

Programa, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Erkan İyiliksever, Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Adem Gümüşçü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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