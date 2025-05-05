Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganının yalanı ortaya çıktı

Özgür Özel'e saldıran caninin yalanı ortaya çıktı
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada

Havza'da Dünya El Hijyeni Günü Farkındalığı Artırılıyor

Havza'da Dünya El Hijyeni Günü Farkındalığı Artırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Devlet Hastanesi'nde açılan stantla, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hijyen ve temizliğin önemi vurgulandı. Enfeksiyon birimi çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına el hijyeninin kritik rolü hakkında bilgiler verdi.

Havza ilçesinde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle hijyen ve temizliğin öneminin anlatıldığı stant açıldı.

Havza Devlet Hastanesi giriş katında 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle açılan standa enfeksiyon birimi çalışanları tarafından hasta ve hasta yakınlarına el hijyeni ve temizliğin önemi, genel hijyen kuralları hakkında bilgiler verildi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Demirci Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hizmetlerinde el hijyeninin kritik önemine dikkat çekmek için 2009'da 5 Mayıs'ı Dünya El Hijyeni Günü ilan ettiğini hatırlatarak, "El hijyeni özellikle son yıllarda pandemi nedeniyle artan farkındalıkla daha da önem kazandı. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir araç görevi görmektedir. Bu nedenle sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır. Bu sebepten ötürü el hijyeni hayati önem taşımakta." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na Canlı yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

Özgür Özel'e saldırıyla ilgili bir gözaltı daha
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.