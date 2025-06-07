Havza'da 10. Çiğdemtepe Festivali Piknik Şenliği Düzenlendi

Havza'da 10. Çiğdemtepe Festivali Piknik Şenliği Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde, Çiğdemtepe Festivali Piknik Şenliği'nin 10'uncusu yapıldı. Etkinlikte kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Yerel sanatçılar konserler verdi.

Samsun'un Havza ilçesinde Çiğdemtepe Festivali Piknik Şenliği'nin 10'uncusu gerçekleştirildi.

Hacıdede Mahallesi Çiğdemtepe mevkisinde düzenlenen şenlikte konuşan Havza Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Hasan Gümüş, festival ile mahalle halkını bir araya getirmek ve yeni nesillere kültürel değerleri öğreterek yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise gelenek ve görenekleri yaşatmak için insanları bir araya getirmenin zor bir iş olduğunu dile getirerek, "Bayram vesilesi ile birçok hemşehrimiz memleketine geldi. Yarından itibaren dönüş yolculuğu başlayacak. Allah kazasız belasız evlerine ulaşmayı nasip etsin. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan piknik şenliği yerel sanatçıların sahne aldığı konser ve çeşitler etkinliklerle devam etti.

Etkinliğine Yargıtay üyesi Muhammed Yavuz da katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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