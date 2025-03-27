Havza Belediyesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havza'da bayram hazırlıkları kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeleri ekipleri ana arterler, caddeler, şehitlikler, refüjler, park ve bahçelerde ot biçme, yıkama ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca Havza Belediyesinde, halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için bayram öncesi ve sonrası için ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler yapıldı.

İlçede Ramazan Bayramı nedeni ile talebi artan şeker, çikolata ve tatlı satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, gerekli personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İkiz, "Hazırlıklar kapsamında ilçe geneli, parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitlikler temizlendi ve zabıta ekiplerince denetimler artırıldı. Son günlerini yaşadığımız mübarek ramazanın bitecek olmasının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Havzalı hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutlarım." diye konuştu.