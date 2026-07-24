Havza Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen yol süpürme aracı ile iş makinesi için kurban kesildi.

Havza Belediyesi önünde düzenlenen program öncesi konuşan Belediye Başkanı Murat İkiz, hibe gelen iki araç ile ilçeye daha iyi hizmet sunulacağını belirterek, "Hedefimiz bu yıl araç parkımıza 10 araç eklemek ve güçlü araç filomuz ile ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından dua edilerek hibe araçlar için kurban kesildi.

Kaynak: AA