Havza Belediye personeli iftar sofrasında buluştu

Havza Belediyesi, personeli için düzenlediği iftar programında Belediye Başkanı Murat İkiz, özverili çalışmaları için teşekkür ederek dayanışma ruhunun önemini vurguladı. Programda emekliye ayrılan çalışmalara da plaket takdim edildi.

SAMSUN (AA) Havza Belediye personeli iftar programında bir araya geldi.

Havza Belediyesince özel bir tesiste düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Murat İkiz, masaları gezerek personelle sohbet etti.

İkiz, iftarın ardından yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.

Havza'da dayanışma ruhunun devam ettiğini belirten İkiz, "Özverili çalışmalarınız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Dayanışma ruhu ile şimdiye kadar pek çok başarıya imza attığımız gibi yine en güzel hizmeti Havzalı vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı iftarlar hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

İkiz, emekliye ayrılan Ömer Büyük ve Sündüz Ünal'a hizmetleri anısına plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
