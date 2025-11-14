Haberler

Havza Belediyesi'nden Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Güncelleme:
Havza Belediyesi, ilçede yeşil alanları artırmak amacıyla 1000 kızılçam fidanını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Belediye Başkanı Murat İkiz, halkı fidanları dikmeye ve korumaya davet etti.

Havza Belediyesince vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1000 kızılçam fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız yeşil bir Havza. İlçemizde yeşil alanları artırmak için Havza Belediyesi olarak halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve korumaları. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
