Havza Belediyesi'nden Ücretsiz Fidan Dağıtımı

Havza Belediyesince vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1000 kızılçam fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede yeşil alanları artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız yeşil bir Havza. İlçemizde yeşil alanları artırmak için Havza Belediyesi olarak halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve korumaları. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz." dedi.