Havza'da zabıta ekipleri etiket ve hijyen denetimi yaptı

Güncelleme:
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla marketlerde hijyen ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde genel hijyen kuralları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve gerekli belgeler kontrol edildi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayı dolayısıyla etiket ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine yönelik denetimler kapsamında marketlerde kontroller yapıldı.

Denetimlerde genel hijyen kuralları, fiyat etiketleri, etiket-kasa uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri ile bulundurulması zorunlu belgeler incelendi.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
