Havza Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Havza Belediyesi Meclisi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında yapılan toplantıda 5 yılda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Özdemir, 5 yılda Havza'da birçok hizmete birlikte imza attıklarını belirterek, "Bugün 2019-2024 döneminin son toplantısını düzenlemekteyiz. Öncelikle ilçemize yapmış olduğumuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ederim. Uyum içerisinde beş yıl geçirdik. Bu uyumun karşılığında ilçemizde güzel işlere imza attık. Gerek iktidar partimizin gerek ise muhalefet partilerimizin meclis üyelerinin uyumlu çalışmaları takdire şayan ve örnek bir çalışma modeli oldu." dedi.

Gelişen ve büyüyen bir ilçe için çalıştıklarını ifade eden Özdelir, "Bunu da başardığımıza inanıyorum. Beş yıl boyunca ilçemize hizmet noktasında birlikte çalıştığımız tüm Meclis üyesi arkadaşlarımız ile belediyemiz ve ilçemizin menfaatleri için aldığımız tüm kararlarda uyum içerisinde çalıştık. Kendilerine göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum. Hepiniz hakkınız helal edin." diye konuştu.

Meclis üyeleri adına konuşan Hayrettin Şahin ise Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür ederek, "5 yıl AK Parti, MHP ve CHP meclis üyeleri olarak ilçemiz için çalışmanın gayreti içerisinde olduk. Öncelikle Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Meclis gündeminin konuşulmasının ardından Özdemir, Belediye Meclisi üyelerine 5 yıllık görevleri anısına plaket takdim etti.