Havza'da Trafik Eğitimi Verildi

Havza Belediye personeline yönelik genel trafik kuralları ve sürüş eğitimi düzenlendi.

Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle belediye personeline yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimde Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemeler, standart dışı Amerikan Pres Plaka (APP), multimedya ses sistemleri, cep telefonu kullanımı, bulundurulması zorunlu evrak, aşırı hızla mücadele ve hız limitleri hakkında uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, yapılan denetimlerin temel amacının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
