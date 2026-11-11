Havza Atatürk Evi'ni 88. yılda öğrenciler ziyaret etti, yıl içinde 1857 kişi gezdi

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Havza'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında çok sayıda öğrenci Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Havza, Merzifon ve bölgeden okul gruplarının ziyaret ettiği Havza Atatürk Evi'ni son olarak Havza 100. Yıl İlkokulu öğrencileri gezdi.

Öğrenciler Atatürk'ün çalışma masasına çiçek koydu.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı, günümüzde müze olan Havza Atatürk Evi'ni yıl içinde 1857 kişi ziyaret etti.

Müzede Atatürk'ün çalışma odasında Atatürk'ün balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı, Havza Genelgesi'nin kopyası ve Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergileniyor.

Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın öneminin anlatıldığı bilgi notları yer alıyor.

Kaynak: AA