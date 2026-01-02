AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez yapımı süren Fatih İlkokulu'nu inceledi

Haberler

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur'da yapımına devam edilen 24 derslikli Fatih İlkokulu'nda inceleme yaptı ve Gençlik Merkezinin inşaatının yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Anamur ilçesinde yapımına devam edilen Fatih İlkokulu'nda incelemede bulundu.

İlçede yapımı süren 24 derslikli Fatih İlkokulu'na giden Söylemez, burada inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söylemez, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Anamur Gençlik Merkezinin inşaatına da kısa süre içerisinde başlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
