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Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Görevli Kurtardı

Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Görevli Kurtardı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitede havuzda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, görevli Sadık Kurt'un suya atlamasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşlarındaki çocuk, suya atlayan görevli tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçedeki Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Havuzda yüzen bir çocuk, boğulma tehlikesi geçirerek suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, havuz görevlisi Sadık Kurt'tan yardım istedi. Havuza atlayan Kurt, boğulmak üzere olan çocuğu kurtararak sudan çıkardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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