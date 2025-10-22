Havsa'nın Söğütlüdere ve Osmanlı Köyleri Arasındaki Yol Asfaltlandı

Havsa'nın Söğütlüdere ile Osmanlı köyleri arasındaki stabilize yol asfaltlandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleri ile Havsa'nın Söğütlüdere ile Osmanlı Köyleri arasındaki 6 kilometrelik yolun sathi asfalt kaplamasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Destekleri dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize, köylerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.