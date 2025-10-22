Havsa'nın Söğütlüdere ve Osmanlı Köyleri Arasındaki Yol Asfaltlandı
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleri ile Havsa'nın Söğütlüdere ile Osmanlı Köyleri arasındaki 6 kilometrelik yolun sathi asfalt kaplamasının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Destekleri dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize, köylerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel