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Havsa'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Havsa'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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Havsa Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, 52 branşta 686 kursiyerin el emeği ürünleri beğeniye sunuldu. Açılışa kaymakam, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Havsa Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Havsa Belediyesi Yazlık Düğün Salonu'nda düzenlenen sergide, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen davetliler, kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar ile özel gereksinimli çocukların yaptığı resimleri inceledi.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yıl içerisinde 52 farklı branşta açılan kurslara 686 kursiyerin katıldığı, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verildiği belirtildi.

Sergide yer alan bazı ürünler vatandaşların satın alabilmesi için satışa sunuldu.

Programa Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda
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