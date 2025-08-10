Havsa'da Yangın: 500 Balya Saman Zarar Gördü

Havsa'da Yangın: 500 Balya Saman Zarar Gördü
Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında, bir evin bahçesindeki yaklaşık 500 balya saman zarar gördü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alındı.

Şerbettar köyünde Vedat Karagöz'e ait evin bahçesinde bulunan balyalar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Havsa ve Edirne itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 500 balya saman zarar gördü.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
