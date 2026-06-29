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Havran'da zeytin bahçesindeki yangından onlarca ağaç zarar gördü

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Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangın, kuru otların tutuşmasıyla başladı ve 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesindeki bir zeytinlik alanda çıkan yangında, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Çamdibi Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın başladı. Alevler kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 2 itfaiye aracı ve 4 personel, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çabası sonucu kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine yayılmadan söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. ekipler, olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle onlarca zeytin ağacının zarar gördüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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