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Havran'da şarjda bırakılan aküler patladı, yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Havran'da şarjda bırakılan aküler patladı, yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Balıkesir Havran'da üç katlı binanın çatı katındaki depoda şarjda bırakılan akülerin patlamasıyla yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen bir kişi, kontrol amaçlı Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi 97. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatı katındaki depoda, yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran Grup Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şarjda bırakılan akülerin patlaması sonucu çıktığı belirlenen yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek fenalaşan bir kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerince İlk müdahalenin ben kontrol amaçlı Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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