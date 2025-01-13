Havran'da Dursun Ali Erzincanlı ile 'Vuslat Buluşmaları' Konferansı Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Kültür Etkinlikleri kapsamında şair ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile "Vuslat Buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in hayatını hikayelerle, şiir ve naatlarla anlattı.

Peygamberimiz Efendimizin Hz. Muhammed'i öven naatları okuyan Erzincanlı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Ak Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, Dursun Ali Erzincanlı'ya hediyeler takdim etti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, konuşmasında, "Keyifli söyleşisi ile hoş sohbeti için sayın Dursun Ali Erzincanlı'ya ve konferansımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz." dedi.