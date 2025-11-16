Havran'da Bağevinde Yangın Çıktı
Balıkesir'in Havran ilçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir bağevinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü, olası bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamdibi Mahallesi'nde, bağevi olarak kullanılan bir evde yangın çıktı.
Gece geç saatlerde başlayan yangın için yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.
Evde o sırada kimsenin bulunmaması olası can kaybını önlerken, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel