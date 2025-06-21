HAVELSAN ve TDK'dan Türkçe İçin Dijital Dönüşüm Projesi

HAVELSAN ve TDK'dan Türkçe İçin Dijital Dönüşüm Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN ve Türk Dil Kurumu, Türkçenin teknolojiye entegrasyonunu sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında TDK'nın verileri dijitalleştirilecek ve bir 'Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük' oluşturulacak.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçenin teknolojiye entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğine gidiyor.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliğine ilişkin protokol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert tarafından imzalandı.

Türkçenin teknolojiyle entegrasyonuna katkı sağlayacak işbirliğiyle "TDK verilerinin yapay zeka teknolojileriyle dijitalleştirilmesi, güncellenmesi ve modellenmesi" hedefleniyor.

Ayrıca, 5 yıl sürecek işbirliği kapsamında TDK'nin sahip olduğu geniş edebi eser ve doküman arşivinin dijitalleştirilmesi ve HAVELSAN'ın üretken yapay zeka modeli MAIN kullanılarak milli imkanlarla "Türkçe Derlem Tabanlı Sözlük" oluşturulması amaçlanıyor.

Üç fazda yürütülecek projenin ilk 6 aylık döneminde veri altyapısı kurulacak ve sayısallaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Daha sonraki fazlarda ise yapay zeka uygulamaları ve büyük dil modelleri geliştirilerek Türkçenin dijital dünyadaki varlığı güçlendirilecek.

"Geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız"

TDK'nin sahip olduğu kapsamlı metin kütüphanesi, bu projede kritik bir kaynak olarak rol alacak. Kurum, HAVELSAN'ın teknik desteğiyle bu zengin veri setini MAIN yapay zeka modeliyle uluslararası profesyonel standartlarda işleyerek milli ve bağımsız bir "Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük Projesi" de resmen hayata geçirilecek.

TDK Başkanı Mert, törende yaptığı konuşmada, "Dil, bir milletin en temel unsurudur. TDK olarak üzerinde en fazla çalıştığımız konulardan biri 'Derlem Tabanlı Türkçe Sözlük' ve 'Büyük Dil Modeli'. HAVELSAN ile yürüttüğümüz bu önemli proje sayesinde Türkçe'mizin dijital dünyadaki konumu güçlenecek, geleceğe daha sağlam ve sistematik bir miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar da "Bu proje, teknik bir yazılım çalışmasının ötesinde, Türk kültürüne ve diline değer katacak stratejik bir sorumluluktur. TDK'nin akademik yetkinliği ile HAVELSAN'ın yapay zeka alanındaki tecrübesini ve MAIN ürünümüzün yeteneklerini bir araya getirerek, Türkçemizi dijital çağın en ileri teknolojileriyle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında korkutan gelişme! Nükleer tesis vuruldu
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası

Tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.