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HAVELSAN, NATO'nun Kilitli Kalkan 2024 Tatbikatına Katıldı

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HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, NATO'nun dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatına katıldı. Tatbikatta altyapı ve senaryo oluşturma görevleriyle yer alan HAVELSAN, kritik dijital altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek siber saldırılara ilişkin savunma senaryoları test etti.

HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, NATO'nun dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatına katıldı.

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve bir anlamda kötü niyetli girişimlere karşı "siber kalkan" oluşturmayı hedefleyen Kilitli Kalkan 2024 Tatbikatı (Locked Shields 2024), Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlendi.

HAVELSAN siber güvenlik uzmanları, tatbikatta altyapı ve senaryo oluşturma görevleriyle "Yeşil Takım"da yer aldı.

40'tan fazla ülkeden 4 binin üzerinde siber güvenlik uzmanını bir araya getiren tatbikatta, kritik dijital altyapılara karşı gerçekleştirilebilecek siber saldırılara ilişkin savunma senaryoları test edildi.

Dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı olan Kilitli Kalkan 2024'te HAVELSAN uzmanları; NATO CCDCOE paydaşı olarak "yapay zekanın siber güvenliği" ve "ileri seviye zararlı yazılım analizi" konularında senaryo ve altyapı desteği sağladı.

Kilitli Kalkan Tatbikatı, NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinatörlüğünde 2010 yılından beri her sene düzenleniyor. Tatbikat, siber güvenlik uzmanlarının ulusal bilgi teknolojisi sistemlerini ve kritik altyapıyı gerçek zamanlı saldırılar altında savunma becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Odak noktası gerçekçi senaryolar, en son teknolojiler ve stratejik karar alma, hukuk ve iletişim hususları da dahil olmak üzere büyük bir siber olayın tüm karmaşıklığının simüle edilmesi olan Kilitli Kalkan Tatbikatı'nda ekipler, kurgusal bir ülkeye yönelik büyük ölçekli bir siber olayı tüm sonuçlarıyla ele alma konusunda yardımcı olmak üzere görevlendirilen "Ulusal Siber Olay Müdahale Ekipleri" rolünü üstleniyor.

Tatbikata katılım sağlayan ekiplerden olayları raporlamada, stratejik kararları uygulamada ve adli, hukuki ve medyayla ilgili zorlukları çözmede etkili olmaları bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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