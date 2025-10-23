Iğdır Havalimanı'nda Patlayıcı Tatbikatı

IĞDIR Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda patlayıcı madde tatbikatı gerçeği aratmadı. Şüpheli paketin uzmanlar tarafından imha edildiği tatbikatta, özel harekat timleri, havalimanının yolcu salonunda arama yaptı.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı kapsamında her yıl düzenlenen Patlayıcı Madde Tatbikatı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Güvenlik birimlerinin koordinasyonunu güçlendirmek ve olası acil durumlara karşı müdahale kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği yolcu giriş bölümünde bomba olduğu ihbarı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta, ihbarın ardından havalimanı personeli ve yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel eğitimli köpek kullanarak şüpheli paketi tespit etti. Ardından bomba imha robotu devreye alınarak paket güvenli şekilde imha çukuruna taşındı. Bomba uzmanı ekip, fünye ile kontrollü patlatma işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Tatbikatın son aşamasında özel harekat timleri, havalimanının yolcu salonunda detaylı arama çalışması yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarıyla tamamlanırken, güvenlik birimlerinin koordineli ve hızlı müdahalesi takdir topladı.

Haber - Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,