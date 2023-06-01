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Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncel Haberler

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı. Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan zabıta, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kategori: Yaşam

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.

Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan zabıta, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Balyozla duvarı kıran itfaiye ekipleri, yavru kediye ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan kediye daha sonra süt verildi. Kedi, yapılan kontrolün ardından sokağa bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

İtfaiye Zabıta Erbaa kedi Güncel Haberler

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