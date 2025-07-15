Havadan ve Karadan Yangın Mücadelesi Devam Ediyor

Havadan ve Karadan Yangın Mücadelesi Devam Ediyor
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Bölgede çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerin hem havadan hem de karadan yangını kontrol altına almak için çalıştığını duyurdu.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeye giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumaköy, yangın bölgesindeyiz. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. İnşallah, sahada görev yapan tüm ekiplerimizin gayretleriyle yangını en kısa sürede söndüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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