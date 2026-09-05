Kocaeli'de Airbus A340 Uçağında Yangın: Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında uçakta büyük hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında uçakta büyük hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı