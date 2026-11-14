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Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı

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Hava şehitleri, kazanın yıl dönümünde anıldı
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Azerbaycan sınırında 'C130' tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker, kazanın 1'inci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında 'C130' tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker, kazanın 1'inci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Hava Şehitleri Anma Programı'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Programın sunuculuğunu kazada şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir üstlendi. Kandemir açılış konuşmasında, "20 şehidimiz görevleri kapsamında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 ulaştırma uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuştur. Sevdiklerimize son görevimizi yerine getirmek için geçen yıl Ankara'da 14 Kasım'da tören alanındaydık. Bugün yine aynı tarihte şehadetlerinin seneidevriyerlerinde bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz bir aileyiz, bizi bizden başkası anlayamaz. Hepinize gönülden sabırlar diliyorum. Bu anlamlı programı gerçekleştirmemize olanak sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a gönülden teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Törende şehit ailelerinin oturduğu masalarda şehitlerin fotoğrafları yer aldı. Programda şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunup, dua edildi. Ardından şehit askerlerin anılarından oluşan fotoğraf arşivinin gösterimi yapıldı. Şehitler anısına hazırlanan şiirler de okundu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın kızı Yağmur Yağız'ın, babası ve diğer şehitler anısına yazdığı şiiri okuması herkesi duygulandırdı. Tören sonunda Mansur Yavaş, şehitlerin ailelerine plaket takdim etti. Şehit aileleri, törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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