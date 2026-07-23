Türk Hava Kuvvetleri Romanya'da NATO Görev Uçuşu Yaptı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Havadan İhbar Kontrol Uçağı’nın NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya üzerinde görev uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından (Konya) kalkan Havadan İhbar Kontrol Uçağı, Romanya üzerinde NATO Güvence Tedbirleri kapsamında görev uçuşu gerçekleştirdi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı