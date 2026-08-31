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Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' Başarıyla Gerçekleştirildi

Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' Başarıyla Gerçekleştirildi
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarla 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çelik kanatlarımız gök vatan semalarında nefes kesmeye devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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