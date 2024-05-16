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Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu tarafından Ulusal Güvenlik Liyakat Madalyası takdim edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu'nun resmi davetlisi olarak 12-16 Mayıs'ta Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Bu kapsamda, Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu'ya makam ziyaretinde bulunan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na düzenlenen törenle Ulusal Güvenlik Liyakat Madalyası takdim edildi."

Kaynak: AA / Güncel

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