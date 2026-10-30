Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran Almanya'da NATO sempozyumuna katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dalkıran Almanya'da NATO sempozyumuna katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Almanya'da NATO sempozyumuna katıldığını bildirdi. Bakanlığın NSosyal paylaşımında sempozyumun Almanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nda yapıldığı ve fotoğrafa yer verildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Almanya'da düzenlenen NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Dalkıran'ın, Almanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nda icra edilen NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldığı belirtildi.
Paylaşımda, sempozyumdan fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA