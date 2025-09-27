Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nun Konya ve Batman Ziyareti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya ve Batman'daki askeri üslerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımlarına göre, Kadıoğlu, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

