Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nun Konya ve Batman Ziyareti
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya ve Batman'daki askeri üslerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımlarına göre, Kadıoğlu, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel