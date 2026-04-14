Çorum'da "Hititlerde Tıp ve Hukuk" paneli düzenlendi

Çorum'da Hititler'in başkenti Hattuşa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 40. yılı etkinlikleri çerçevesinde 'Hititlerde Tıp ve Hukuk' paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Abdullah Hacar'ın yaptığı panelde Hitit medeniyetindeki tıp ve hukuk konusunda bilimsel sunumlar yapıldı.

Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, milattan önce 1700-1300 yılları arasında yaşayan Hitit medeniyetinde tıp ve hukuk alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Hacar'ın moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu "Hitit toplumunda salgın hastalıklar", Doç. Dr. Metin Alparslan "Hitit kanunları ışığında mülkiyet ve ekonomik yapı", Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan da "Kanun, Kadın ve Aile: Hitit hukukunda toplumsal düzen" konularında sunum yaptı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 tarafından organize edilen panelde konuşmacılar, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Panele CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
