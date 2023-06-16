HATSU, İskenderun ve Arsuz'da konteyner ofislerle hizmet veriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü, İskenderun ve Arsuz'da üç ayrı noktada bulunan konteyner ofislerde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürlüğü, İskenderun ve Arsuz'da üç ayrı noktada bulunan konteyner ofislerde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların taleplerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin belirli noktalarında kurulan "Hizmet Birimleri" ile faaliyetlerine devam ediyor.

HATSU Genel Müdürlüğü'nün İskenderun'daki birimleri üç ayrı bölgedeki çalışma gruplarıyla vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiriyor. Depremlerin ardından kullanılamaz hale gelen İskenderun şehir merkezindeki hizmet binasının yerine; ilk olarak İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) içerisinde kurulan kriz masasında çalışmalarına başlayan HATSU ekipleri, ardından Karaağaç Belediyesi eski binasında hizmet vermeye devam etti.

HATSU ekipleri son olarak vatandaşların artan ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla İskenderun Otobüs Terminali'nde kurdukları konteyner ofislerle hizmet üretmeye başladı. İçme suyu, abone işleri, açma, kapama ve vezne gibi birimlerin vatandaşların sorunlarını çözmek ve yardımcı olmak amacıyla çalıştıklarını belirten yetkililer, Büyükşehir bünyesindeki diğer tüm birimlerin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan EXPO alanında hizmet verdiğini bildirdi.