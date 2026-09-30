Haberler

Hatimoğulları, AYM'nin nafaka kararına tepki gösterdi, 'vazgeçmiyoruz' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatimoğulları, AYM'nin nafaka kararına tepki gösterdi, 'vazgeçmiyoruz' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Resmi Gazete'de yayımlanan AYM'nin süresiz nafaka hakkının iptali kararına tepki gösterdi. Hatimoğulları, kararın erkek egemen sistemin kadınlar üzerindeki tahakkümünü gösterdiğini belirterek 'Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz' dedi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasına ilişkin, " Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların yıllarca verdiği karşılıksız ev içi ve bakım emeğini yok sayıp, nafaka hakkımıza dokunamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir. Nafaka bir ayrıcalık değil; kadınların yaşamını, emeğini ve ekonomik bağımsızlığını koruyan bir haktır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'a iki büyük müjde birden

Beşiktaş'a iki büyük müjde birden: Geri dönüyorlar
Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi

Yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Şoförlerin tavrı şaşırttı
Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı

Bebeğin ağzından peçete çıktı, anne ile anneanne tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı

TFF'de ilk istifa: Görevini bıraktı
Otomotiv devinde deprem: 8 bin kişi işten çıkarılacak

Otomotiv devinde deprem: Binlerce kişi işten çıkarılıyor

Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir
Almanya, Serkan Çalar'ın ölümü sonrası saldırı cezalarını artıran tasarıyı kabul etti

Türk kondüktörün ölümü Almanya'da yasayı değiştirdi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

Vinicius'u öldürdüler mi? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler