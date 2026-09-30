Hatimoğulları, AYM'nin nafaka kararına tepki gösterdi, 'vazgeçmiyoruz' dedi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasına ilişkin, " Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülapy Hatimoğulları, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de AYM'nin verdiği süresiz nafaka hakkının iptali kararının yayımlanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların yıllarca verdiği karşılıksız ev içi ve bakım emeğini yok sayıp, nafaka hakkımıza dokunamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin son kararı, erkek egemen sistemin kadınların yaşamının her alanındaki tahakkümünü bir kez daha gösterdi. Kadınları eğitimden, istihdamdan ve sosyal güvenceden uzaklaştıran düzen değişmeden; boşanma sonrasında kadınların yoksulluğunu derinleştirecek her adım, kadınları ekonomik bağımlılığa ve şiddet döngüsüne mahküm etmek demektir. Nafaka bir ayrıcalık değil; kadınların yaşamını, emeğini ve ekonomik bağımsızlığını koruyan bir haktır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz."

Kaynak: ANKA