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Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka

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Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka "Her gün Filistin, Gazze ve Suriye için dua ediyorum" "Bir hayalim daha var, o da öğretmen olmak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma ve onu görebilme hayali Erzurum'daki gençlik buluşmasında gerçekleşen Hatice Ağırman, "Her namazda onun için...

Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka

"Her gün Filistin, Gazze ve Suriye için dua ediyorum"

"Bir hayalim daha var, o da öğretmen olmak"

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşma ve onu görebilme hayali Erzurum'daki gençlik buluşmasında gerçekleşen Hatice Ağırman, "Her namazda onun için dua ediyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Erzurum gezisinde gençlerle buluşmuş ve onların içinde bulunan Hatice Ağırman ile yakından ilgilenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatice'nin ellerinden öpmesi ise hafızlara kazınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum ziyaretinde sahneye çıkan down sendromlu Hatice ile diyaloğu izleyenleri duygulandırmıştı. 20 yaşındaki Hatice, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek için izin istemiş, en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Erdoğan'da duygulu dolu anlarda Hatice'nin ellerinde öperek hem de onunla bir süre sohbet etti.

"Hayalim öğretmen olmak"

Hatice Ağırman, en büyük hayalinin gerçekleşmesinde dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Onun çok seviyorum. Her zaman dua ediyorum. Allah yardımcısı olsun ve korusun. Şimdi bir hayalim daha var. Öğretmen olmayı, öğretmeyi çok istiyorum. Bu arada Cumhurbaşkanımızı yeninde görmek isterim. " dedi.

"Gazze, Filistin ve Suriye için dua ediyorum"

Hatice; Gazze, Filistin ve Suriye'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Her duamda ve namazda onlar için dua ediyorum. Orada insanlık dışı zulümler oluyor. İnşallah en kısa zamanda huzura çıkarlar. 1 ay önce umre ziyaretindeydim. Orda da Başkanımız ve Müslümanlar için dua ettim" şeklinde konuştu.

Hatice'nin Erdoğan sevgisi bambaşka
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Güncel
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