İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürürken katledilen Hatice'nin erkek kardeşi sınırı geçmek isterken yakalandı Güncel Haberler İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürüdüğü sırada başından tabanca ile vurulan Suriyeli Hatice Haji'nin cinayet şüphelisi erkek kardeşi 22 yaşındaki Arif Haji'nin kaçışı sona erdi. Arif Haji, Kilis Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınırda yakalandı. İstanbul Sultançiftliği Mahalllesi Ordu Caddesi'nde 26 Kasım 2022'de meydana gelen olayda kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Haji, silahlı saldırıya uğradı. Başından tabancayla vurulan Haji, ağır yaralı kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 3 ÇOCUK KORUMAYA ALINDI Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin, adrese araçla geldikleri belirlendi. Polis, araçta yakalanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Hatice Haji'nin 3 çocuğu ise korumaya alındı. SINIRI GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında, Hatice Haji'nin cinayet şüphelisi olarak aranan erkek kardeşi Arif Haji'nin Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine Kilis Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Arif Haji, sınır hattı geri bölgesinde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Arif Haji, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Suriye Kilis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürürken katledilen Hatice'nin erkek kardeşi sınırı geçmek isterken yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.