Hatemotion, Türkiye Turnesine Çıkıyor

Adı "hate","emotion" ve "motion" kelimelerinin birleşiminden oluşan Türk metal topluluğu Hatemotion, Ankara, İstanbul ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Soul Sacrifice ve Furtherial grupları ile birlikte "United For Salvation" turnesi kapsamında 30 Kasım'da Ankara'da, 13 Aralık'ta İstanbul'da ve 21 Aralık'ta İzmir'de konser verecek.

Hatemotion'un ilk albüm çalışması olan "Hatemotional Diaries"te şarkıları birer günlük sayfası gibi sırayla tekliler halinde yayımladı.

Günlüğün yeni sayfasındaki "The Wolf's March" şarkısı, Kurtuluş Savaşı'nı kronolojik biçimde anlatıyor.

Kaydı Jüpiter Müzik Stüdyoları'nda gerçekleştirilen şarkının mix masteringini ise Destagnation Musicworks'tan Bora İnce yaptı. Teklinin konsept artwork tasarımı Alex Malakzade'nin imzasını taşıyor. Ayrıca parçada soprano vokalleriyle Beth gruba eşlik ediyor.