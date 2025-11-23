Haberler

Hatemotion, Türkiye Turnesine Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatemotion, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 'United For Salvation' turnesi kapsamında konser verecek. İlk albüm çalışmaları 'Hatemotional Diaries' ile müzikseverlerin karşısına çıkacak olan grup, yeni şarkısı 'The Wolf's March' ile Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor.

Adı "hate","emotion" ve "motion" kelimelerinin birleşiminden oluşan Türk metal topluluğu Hatemotion, Ankara, İstanbul ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Soul Sacrifice ve Furtherial grupları ile birlikte "United For Salvation" turnesi kapsamında 30 Kasım'da Ankara'da, 13 Aralık'ta İstanbul'da ve 21 Aralık'ta İzmir'de konser verecek.

Hatemotion'un ilk albüm çalışması olan "Hatemotional Diaries"te şarkıları birer günlük sayfası gibi sırayla tekliler halinde yayımladı.

Günlüğün yeni sayfasındaki "The Wolf's March" şarkısı, Kurtuluş Savaşı'nı kronolojik biçimde anlatıyor.

Kaydı Jüpiter Müzik Stüdyoları'nda gerçekleştirilen şarkının mix masteringini ise Destagnation Musicworks'tan Bora İnce yaptı. Teklinin konsept artwork tasarımı Alex Malakzade'nin imzasını taşıyor. Ayrıca parçada soprano vokalleriyle Beth gruba eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.