Hataylılar asrın felaketinde kaybettiklerini "Ayrılık" şarkısıyla andı Kahramanmaraş depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, enkaz bölgesinde toplanan vatandaşlarla birlikte "Ayrılık" isimli şarkıyı söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, felaketin yıldönümünde enkazların arasında konser verdi. Hatay'da bir araya gelen Antakya Medeniyetler Korosu, "Ayrılık" şarkısını söyledi. Koroya, depremzedeler de eşlik etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ASRIN FELAKETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE HATAY

Asrın felaketin Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ili sarstı. Felakette 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. Deprem en çok Hatay'ı etkiledi. En çok yıkımın yaşandığı Hatay adeta enkaz kente döndü. 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da "sessiz yürüyüş" yapıldı.

AYRILIK ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Hatay'da 6 Şubat 2023'te felakette can veren vatandaşları anmak için toplanan Antakya Medeniyetler Korosu'nun performansı, izleyenleri duygulandırdı. Depremde 7 kişiyi kaybeden koro, Ayrılık şarkısını seslendirdi. Bestesi şair Ferhat İbrahimiye ait olan Ayrılık şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Hataylılar, "Ayrılık. Ayrılık. Aman ayrılık. Her bir dertten ala yaman ayrılık." diyerek koroya eşlik etti.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

Türkiye, 6 Şubat 2023'tetarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı. İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi. İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı. Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.