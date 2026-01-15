Haberler

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi

Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Miraç Kandili dolayısıyla Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Miraç Kandili dolayısıyla Hatay ve Osmaniye'de camilerde program düzenlendi.

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan tarihi Habib-i Neccar Camisi'nde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete açılan camide, cemaat yaklaşık 3 yıl aradan sonra kandil programında bir araya geldi.

Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, vaaz verdi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Dörtyol Çerkez Hoca Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında vaaz verdi.

Programda, başta şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Ala Camisi'nde Miraç Kandili münasebetiyle program düzenlendi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon sonrası ibadete açılan camiye gelen vatandaşlar namaz kıldı ve dualar etti.

İlçe Müftüsü Yakup Etik'in verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi 'terör örgütü' listesine aldı

İsrail'den yeni İran hamlesi geldi
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş- Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı

Yeni transfer ilk maçında oyuna girdi, 2 dakika sonra 3 puanı getirdi
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı