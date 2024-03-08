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Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları 8 Mart'ı kutladı

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Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarla ilgili kararlı duruşunu vurgulayarak, kadın hakları ve eşitliği için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Hatay ve Osmaniye'de, AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, yaptığı açıklamada, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hep birlikte hayata geçirileceğini aktaran Çalım, tüm kadınların gününü kutladı.

Osmaniye

Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur, parti binası önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınlarla ilgili 22 yıldır kararlı bir duruş sergilediğini aktaran Okur, şunları kaydetti:

"Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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