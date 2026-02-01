Haberler

Hatay ve İstanbul'da 673 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 milyon 392 bin captagon ve 129 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 392 bin captagon ve 129 kilogram esrar olmak üzere, toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, Hatay İskenderun Limanı ve İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla 1 milyon 392 bin captagon 129 kilogram esrar olmak üzere, toplam 673 milyon TL değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edilmiştir. Etkin risk analizi, güçlü istihbarat ve kararlı denetimlerimizle toplum sağlığını tehdit eden, suç örgütlerini besleyen, gençliğimizi hedef alan bu kirli ticarete geçit vermiyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme