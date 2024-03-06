Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde köy evlerini inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde inceleme yaptı.

Vali Masatlı, 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ayışığı, Yeşiltepe ve Karaköse mevkilerindeki 77 köy tipi afet konutunu inceleyen Masatlı, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.