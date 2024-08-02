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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun'da kentsel dönüşüm projelerini inceledi

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı. Masatlı, Denizciler Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Numune Mahallesi ve İsmet İnönü Mahallesi'nde yapılan konut ve dükkanların inşaat alanlarını gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Denizciler Mahallesi'nde 374 konut ve 118 dükkan ile Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1843 konut ve 36 dükkanın inşa edildiği alanları gezdi.

Masatlı, sonrasında 123 konutun yapıldığı Numune Mahallesi ile 888 konut ve 27 dükkanın inşa edildiği İsmet İnönü Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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