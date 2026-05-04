Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dünya Robot Yarışması'na katılacak öğrencileri ağırladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 25-29 Kasım'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Dünya Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Masatlı, Antalya'da geçen ay yapılan Fibonacci Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda "LEGO Sumo" kategorisinde birinci olup Roma'ya gitmeye hak kazanan ortaokul öğrencileri Doğa Yiğit, Gurur Atlık, Mustafa Emre Koçak, Sena Hammutoğulları, Zeynep Bacanak'ı makamında ağırladı.

Çocukları tebrik eden Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentteki eğitimin nitelik ve niceliğini daha ileri seviyeye taşımak için yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Masatlı, teknolojiye ilgi duyan ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek çocukların yetişmesi amacıyla M2 STEAM Merkezi'ni hayata geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu merkezde çocuklarımız bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalar yürütmektedir. Sizler de hayal kurarak, hayallerinizi bilgiyle buluşturup teknolojiyle üretime dönüştürerek bizlere büyük bir gurur yaşatıyor, aynı zamanda insanlığa katkı sunacak önemli çalışmalara imza atıyorsunuz."

Masatlı, 25-29 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek takıma başarı diledi.

Takım üyelerinden Gurur Atlık da Roma'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Umarım birincilikle döneriz. Önce Hatay'ımızı sonra da Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Çok heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve M2 STEAM Merkezi'nin danışman öğretmeni Ali Çolakoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
