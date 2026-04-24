Hatay Valisi Masatlı, Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda 3'üncü olan şehit kızını ağırladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda dünya 3'üncüsü olan 9 yaşındaki kızı Ömür Şimşek'i makamında kabul etti.

Vali Masatlı, Avustralya'nın Sidney şehrinde 13-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen olimpiyat finalinde dünya 3'üncülüğünü elde eden Şimşek ve annesi Hatice Şimşek ile bir araya geldi.

Şehit kızı Şimşek'le yakından ilgilenen Masatlı, küçük kızı gösterdiği başarı dolayısıyla kutlayarak ona İngilizce kitap seti hediye etti.

Vali Masatlı, gazetecilere, şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in emaneti kızının başarısından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şimşek'in tıpkı babası gibi al bayrağı dalgalandırdığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Ömür, Türk bayrağını dalgalandırmak için orada mücadele etti, çalıştı, başardı ve ödülle yanımıza geldi. Ben kendisini canıgönülden kutluyorum. Ömür kızımızı yetiştiren başta annesi olmak üzere öğretmenlerine de hassaten çok teşekkür ederim. Onun bundan sonraki hayatında başarılı ve iyi bir insan olmasıyla ilgili devletimiz ve şahsım olarak elimden ne geliyorsa yapacağım."

Ömür Şimşek ise İngilizceye olan ilgisinin şehit babasından geldiğini dile getirerek elde ettiği dereceden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet sürücüsü arasında 4 Ekim 2023'te yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında polis memuru Emirhan Şimşek yaralanmış, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.